Secret Story 11 – Clash et secret de Laura découvert… Résumé de la journée du 16 novembre

La vie des Habitants de la maison des Secrets a connu de nombreux bouleversements ces dernières 24 heures. Entre clash, supercherie et secret découvert, les nerfs des Habitants ont été mis à rude épreuve.



Laura se joue d'Alain…



En mission, cette semaine, pour faire croire aux Habitants et à Laura qu'il veut se marier avec elle , Alain a fini par être pris à son propre piège. En effet, ce que le beau jeune homme ignore, c'est que sa dulcinée a également reçu une mission de la part de la Voix. Celle-ci lui a en effet demandé de se jouer de lui en acceptant la proposition en mariage. Depuis Laura ne cesse de faire tourner son amoureux en bourrique en évoquant déjà les préparatifs de cet heureux événement. La belle robe, les fleurs blanches… Tout y passe. Et alors que Laura jubile, Alain semble se décomposer sur place.



Clashs en série



L'ambiance est des plus délétères dans la Maison des Secrets. Il faut que cette semaine placée sous le signe de la guerre des clans a mis les Habitants sous pression. Les tensions sous-jacentes qui existaient entre les deux chambres se sont réveillées au fil des jours… Au point qu'une série de disputes éclate entre les deux camps. Après un premier clash qui a opposé Barbara et Kamila la veille, c'est au tour de Shirley et de la jolie Marseillaise de s'affronter. La jolie blonde trouve en effet que les Eagles se montrent particulièrement critiques ces derniers jours. Mais le paroxysme est atteint lorsque Laura décide de s'emmêler. Le ton monte entre les deux jeunes femmes qui avaient pourtant réussi à mettre de côté leurs différends du début de l'aventure.



Le secret de Laura découvert



Malgré de multiples indices et des buzz à répétition, les Habitants ne cessent de se casser les dents et leurs cagnottes sur le secret de Laura depuis le début de l'aventure. Ils ont pourtant tout tenté : ex d'Alain, ex de Barbara, un amour décédé, stripteaseuse, ex de Benjamin… Mais rien n'y a fait ! Mais après avoir tout tenté, exploré toutes les possibilités, Charlène, Benoît, Kamila et Noré en viennent enfin à envisager la possibilité que Marie est vraiment la meilleure amie de Laura et que ces dernières ont été séparées dès le premier prime. Il ne reste plus qu'à buzzer...