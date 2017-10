Secret Story 11 – Clash en vue : Kamila et Noré ont une nouvelle cible !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

En mission pour semer la zizanie parmi les Habitants, Noré et Kamila se retrouvent pour mettre au point leur stratégie et ils ont déjà une nouvelle cible en vue...

Depuis la révélation de leur secret, Noré et Kamila étaient quelque peu effacés. Mais la mission confiée par la Voix à Noré semble avoir rebooster le couple de Marseillais. En effet, lors de l'Hebdo du jeudi 19 octobre, la Voix a demandé à Noré de jouer les trouble-fête dans la Maison des Secrets et de semer la zizanie parmi ses camarades, avec l'aide de Kamila.



Les deux amoureux se retrouvent, comme au bon vieux temps, dans la salle de bain pour mettre au point leur stratégie en place. Après avoir tenté de monter Barbara et Cassandre l'une contre l'autre, Kamila et Noré pense déjà au coup d'après. Noré demande alors à sa femme de creuser le filon Shirley. La jolie blonde aurait en effet confié au jeune homme qu'elle ne portait vraiment pas Barbara dans son coeur et qu'un clash pourrait bien avoir lieu entre elles.

Noré compte bien mettre à profit cette confidence pour mener à bien leur mission. Il invite donc Kamila à appuyer sur ce levier pour amener justement les deux jolies blondes à s'embrouiller. Et comme, il le confie à sa femme, Noré a déjà un peu commencé le travail en faisant comprendre à Shirley qu'il ne fallait pas qu'elle hésite à se montrer franche envers Barbara.



Avec cette mission, le couple semble enfin retrouver l'excitation des premiers jours, le goût du jeu et du secret. Et alors que Kamila demande à Noré de parler moins fort pour éviter d'être entendus, elle avoue que cette petite adrénaline lui avait manqué…