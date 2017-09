Secret Story 11 : Des clashs à répétition entre les habitants

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Au sein du Campus des Secrets, il n'y a pas que des attirances, des secrets et des amitiés qui se créent... malheureusement, les clashs font toujours partie de l'aventure et cette année les Habitants ne sont pas en reste !

Si les fous-rires et la bonne humeur sont récurrents dans Secret Story, il y a également souvent des conflits. Et pour cause, les candidats vivent 24h sur 24 ensemble et ne se supportent pas toujours. Crises de jalousies, prises de tête, les tensions sont palpables entre les candidats depuis quelques jours.

Le clash entre Julie et Bryan

Récemment, Julie et Bryan se sont violemment disputés au sein du Campus des secrets. Le candidat reproche notamment à Julie de ne pas prendre la défense de Barbara. Mais la jeune femme ne l’entend pas de cette oreille. Pour elle, une vraie amie se doit d’être franche dans toutes les situations.

Entre Barbara et Benoît : Rien ne va plus

Au début du jeu, Barbara s’est rapprochée dangereusement de Benoît. De son côté, le candidat est en couple avec Charlène et cette dernière s’est montrée jalouse à de multiples reprises. Benoît a donc l’interdiction d’approcher Brabara. Mais cette dernière ne comprend pas cet éloignement. Elle décide de demander des explications à Benoît. Le clash est donc inévitable !

L'énorme clash entre Laura et Barbara

La voix a fait un cadeau à Laura. La jeune femme a pu visionner des images et découvrir ce que les candidats pensaient d’elle. Elle a notamment découvert que Barbara l’avait violemment critiquée. Vexée, Laura a décidé de régler ses comptes avec la jeune femme. La tornade brune sort les griffes !

A découvrir, l'énorme clash entre Julie et Bryan :