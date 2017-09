Secret Story 11 : retour sur les clashs entre les Habitants

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Au sein du Campus des Secrets, il n'y a pas que des attirances, des secrets et des amitiés qui se créent... malheureusement, les clashs font toujours partie de l'aventure et cette année les Habitants ne sont pas en reste !

Qui dit Secret Story dit amitié, fous rires, secrets mais aussi... tensions ! En effet, vivre au quotidien avec d'autres, si agréables soient-ils, peut vite virer au règlement de compte et c'est ce qui arrive à nos candidats qui commencent à se laisser aller et dévoiler ce qu'ils pensent vraiment les uns des autres. Résultats ? Les clashs se multiplient au sein du groupe.





Alain et Laura

Dans le salon, devant tous les autres Habitants, Alain et Laura ont fait profiter à leurs camarades d'un spectacle comme on n'en voit peu : ils se sont attaqués sur leurs physiques respectifs en s'envoyant de sacrées punchlines ! Et quand la jolie brune s'en est prise aux dents ( fausses selon elle) de son ami Alain, celui-ci n'a pas hésité une seule seconde à s'en prendre aux lèvres "en forme de Zodiac" de sa colocataire. Un clash qui s'est fini dans la bonne humeur et qui a valu à Noré un immense fou rire







Tanya et Barbara



On le sait, Barbara et Tanya ne sont pas les meilleures amies du monde. Et pour cause ! Tanya a pour mission de faire croire à un rapprochement entre elle et Alain, ce qui n'est pas du tout au goût de Barbara... Les deux femmes ont eu une discussion très tendue sur le sujet et ne semblent toujours pas se mettre d'accord. C'est simple, pour Barbara, Tanya est irrespectueuse, mais son aînée n'est pas du tout de cet avis.







Tanya et Bryan

Suite aux tensions entre Tanya et Barbara, Bryan tente de parler à la doyenne de l'émission pour essayer de lui faire ouvrir les yeux sur son comportement. Malheureusement, la discussion ne se passe pas du tout comme prévu et se termine en véritable clash. " Toi et moi, on ne se parle pas, ne me chauffe pas" finit par dire Bryan avant de tourner les talons.