Secret Story 11 – Clashs en série et gros câlin… Le résumé de la journée du 4 novembre

C'est une nouvelle journée mouvementée qu'ont connu les Habitants de la Maison des Secrets. L'arrivée de Marie a totalement semé la discorde entre les candidats et les clashs se sont multipliés. Pourtant, malgré leurs disputes Laura et Alain finissent toujours par se retrouver. Découvrez les moments forts du samedi 4 novembre.

L'indice de la discorde



La belle entente entre les membres de la chambre du haut semble être en train de voler en éclats… à cause d'un indice. Après un Sexy Ménage endiablé, Barbara et Alain ont remporté un indice sur le secret de Benoît (qui a permis à Barbara de buzzer le candidat comme étant en couple avec Charlène). Sauf que cet indice, les deux jeunes gens se sont bien gardés de le partager avec Laura. Alors, forcément, cette dernière a eu du mal à le digérer, car de son côté, elle n'a jamais rien caché à ses alliés. La belle brune reproche notamment à ses deux amis de l'avoir joué solo. Et même si Barbara finit par s'excuser, Laura n'est pas prête à pardonner.



Laura et Marie sèment la zizanie



Heureuses de s'être enfin retrouvées, Laura et Marie ont décidé de rendre les Habitants complètement fous. Les meilleures amies, qui doivent faire croire aux candidats qu'elles se détestent, s'amusent donc à simuler un violent clash entre elles. Une dispute qui met la Maison sens dessus dessous. Voyant les deux jeunes femmes prêtes à s'affronter, leurs camarades accourent paniqués pour les séparer. Sauf que si ce clash a réussi à convaincre les Habitants que Laura et Marie ne peuvent réellement pas se voir, il a fait une victime collatérale : l'histoire d'amour entre Laura et Alain.



Statut amoureux : c'est compliqué



Pour crédibiliser la grande supercherie de la Voix, Marie a appuyé là où sa fait mal : la relation compliquée entre Laura et Alain. Après s'être séparé, le couple semblait sur la voie de la réconciliation… mais en mettant son grain de sel dans leur histoire d'amour, Marie a peut-être tout gâché. Car ses fausses critiques ont provoqué un vrai clash entre les deux anciens amoureux : Laura attaquant une nouvelle fois Alain pour des propos a priori inoffensifs mais qui ne lui ont pas plu. Sauf que cette nouvelle dispute a été la dispute de trop pour le bel hidalgo. Lassé de se faire constamment engueuler par sa belle, Alain a décidé de faire une croix sur elle. Une résolution qui n'a pas tenu longtemps. Les deux anciens tourtereaux se sont rapidement retrouvés pour un gros câlin.