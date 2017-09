Secret Story 11 : Clashs en série et rapprochements étonnants… le résumé de la journée du 28 septembre

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Ca chauffe entre Barbara et Tanya

Entre Barbara et Tanya, ce ne sera clairement jamais le grand amour. Depuis qu'elles se sont disputées le coeur d'Alain, les deux candidates ne peuvent pas se voir. Et même si la mission de Tanya est désormais terminée, les choses ne se sont pas arrangées… bien au contraire. Il faut dire que la panthère de la Maison des Secrets semble être jalouse de la relation qui est en train de naître entre Alain et Barbara. Et peut-être qu'elle se venge un peu. Ainsi, lors d'un jeu organisé par la Voix, elle a entraîné sa camarade dans sa chute, la privant d'un message de son petit frère. Une décision qui a mis Barbara hors d'elle. Et cette dernière a juré de se venger.



Makao se met la maison à dos

Makao serait-il mauvais joueur ? Eliminé avant l'heure lors d'un jeu organisé par la Voix, le candidat a joué les perturbateurs. Alors que ses camarades tentaient de se concentrer, le grand gaillard s'est mis à faire du bruit. Une attitude peu fair play qui a mis Noré hors de lui. Le Marseillais n'a pas hésité à clasher Makao et à lui reprocher ce mauvais comportement. Et il n'a pas été le seul. Bryan a profité de la Soirée des Nominés pour descendre Makao, l'accusant d'être irrespectueux et arrogant.



Laura et Alain, le coup de coeur ?

De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Et Laura et Alain l'ont peut-être franchi. Les deux candidats étaient en mission exceptionnelle cette semaine. Ils devaient faire croire aux Habitants qu'ils sont des ex. Alors qu'ils s'adressaient à peine la parole jusqu'ici, à part pour se clasher, Laura et Alain ont donc dû beaucoup se parler. Résultat, cette mission a eu un incroyable effet collatéral : les deux jeunes gens se sont découverts et ont aussi découvert qu'ils s'appréciaient. Et même peut-être plus si affinités ?

