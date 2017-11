Secret Story 11 – En colère contre les Eagles, Barbara clashe Kamila, Noré et Benoît

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Barbara ne décolère pas. Les Eagles ont osé s'en prendre à Laura lors d'un jeu alors que son amie était déjà mal. Ni une ni deux, la jeune femme joue donc les justicières et s'en va clasher Kamila, Noré et Benoît. Sauf que ses remontrances ne passent pas et le ton monte très vite entre les candidats.

Jusqu'ici plutôt paisible et bon enfant, la guerre des clans a pris un mauvais tournant mardi soir pour une sombre histoire d'indice. Dans l'après-midi, Alain s'est rendu dans la salle des Archives où il a été soumis à un dilemme de la Voix : accepter que Laura reçoive un coup de fil de l'un de ses proches et alors dévoiler un indice sur le secret de sa belle ou ne rien faire pour la protéger. Grand joueur, Alain a préféré préserver le secret de Laura, sachant que c'est ce qu'elle-même aurait fait. Et, effectivement, sa petite amie était totalement d'accord avec sa décision. Sauf que cette dernière n'a pas été épargnée longtemps. Un peu plus tard, les Eagles ont remporté une épreuve organisée par la Voix et choisi justement d'avoir un indice sur la brune volcanique. Laura a donc tout perdu : son indice et l'appel de son proche. Un coup dur qui l'a fait sombrer dans une petite déprime.



En voyant son amie au plus mal, le sang de Barbara n'a fait qu'un tour. La jolie blonde a alors joué les justicières et s'en est pris aux Eagles. Hors d'elle, elle a clashé Kamila, Noré et Benoît, leur reprochant de s'être attaqués à Laura alors qu'elle n'était déjà pas bien. Pour Barbara, ils ont été méchants. Sauf que les remontrances de leur camarade n'ont pas été du goût des Eagles. Et eux aussi ont eu la dent dure. Mais pourquoi Barbara se mêle-t-elle d'une histoire qui ne la concerne pas ? Des critiques qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'une sourde. Barbara, qui a tout entendu, s'énerve alors encore plus contre Kamila, Noré et Benoît. Le ton monte entre les quatre Habitants, et plus particulièrement entre Barbara et Benoît. La jolie blonde, qui ne supporte plus le jeune homme, n'hésite pas à lui crier dessus.

Alors qu'une possible nomination plane au-dessus de sa tête, Barbara n'a-t-elle pas pris un risque en se mettant les Eagles à dos ?