Secret Story 11 - La colère d'Alain et Barbara, la trahison de Noré… Le résumé de la journée du 8 novembre

VG | TF1

Rien ne va plus dans la Maison des Secrets depuis le départ de Laura. Alain et Barbara, très en colère, n'hésitent pas à descendre en flèche tous les ennemis de la brune volcanique. De leur côté, Noré et Jordan, remontés contre Benoît, préparent une petite trahison. Retrouvez les moments forts de la journée du 8 novembre.

Une trahison chez les Eagles ?



Décidément, les Eagles ne sont plus sur la même longueur d'ondes. Alors que Benoît tente coûte que coûte de ressouder le clan de la chambre du bas, Noré et Jordan réfléchissent de leur côté sérieusement à exclure Benoît et Charlène de leur alliance. Pire, ils se disent même qu'ils enverraient bien Benoît faire un petit tour dans le sas lors des prochaines nominations. Noré et Jordan sont prêts à trahir leur camarade car ils trouvent que ce dernier n'en fait qu'à sa tête et réfléchit un peu trop lorsque la team des Eagles prend une décision. Mais Charlène et Benoît ne sont pas dupes. Ils sentent bien que quelque chose se trame derrière leur dos et ils se demandent donc s'ils ne doivent pas faire sécession.



La colère de Barbara et Alain



Depuis le départ de Laura, certains candidats se lâchent et, ne se doutant absolument pas que cette dernière les observe de la Tour de Contrôle, ils n'hésitent pas à la critiquer. Lors de la traditionnelle Soirée Confidences, Jordan et Noré ont ainsi été très durs avec la brune volcanique. Mais ces attaques ne sont pas passées. Barbara et Alain, très en colère depuis l'expulsion du troisième membre de leur trio infernal, montent au créneau dès que quelqu'un ose l'attaquer. Alain, tout particulièrement, est très remonté contre Jordan et Marie. Et quand il est énervé, le bel hidalgo ne mâche pas ses mots.



Marie veut faire amie-ami



Désormais totalement intégrée dans la Maison des Secrets, les Habitants sont persuadés que c'est une candidate comme les autres, Marie a lancé l'opération reconquête. La jeune femme tente maintenant de se rapprocher d'Alain. Pour se faire pardonner, elle propose même au candidat de s'allier avec lui lors des nominations afin de le protéger. Mais Alain ne veut rien entendre. Pour lui, Marie est responsable de l'exclusion de Laura. Il ne pourra donc jamais lui pardonner et encore moins former une alliance avec elle.