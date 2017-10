Secret Story 11 : Les complots de Laura

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Stratège et très observatrice, Laura est sans doute l'une des Habitantes les plus malignes de la Maison des Secrets. Elle est d'ailleurs la seule à avoir découvert un secret. C'est, en effet, elle qui a mis à jour celui de Kamila et Noré, les deux amoureux mariés de la Maison. Désormais si elle veut garder sa cagnotte, elle doit tout faire pour protéger son secret…



Mais plus les indices tombent et plus il devient difficile de préserver son secret. Les Habitants ont en effet à disposition de nombreux indices musicaux : Je serai ta meilleure amie de Lorie, Goodbye my lover, goodbye my friend de James Blunt ou encore Sacrifice d'Elton John. Pour rappel, le secret de Laura est : ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des Secrets.

Si pour le moment, certains pensent encore que Laura pourrait être liée à Barbara ou à Alain, ils auront vite fait d'écarter ces pistes. Alors la belle brune songe déjà au coup d'après. C'est pourquoi, dès l'arrivée de Cassandre, elle s'est mise en tête de faire croire aux Habitants qu'en réalité, c'est avec la nouvelle qu'elle a un lien, avant de les orienter vers la piste d'un éventuel amoureux. Elle compte en effet bien mettre à profit l'ambiguïté engendrée par la chanson de James Blunt qui parle à la fois d'un ami et d'un amoureux pour embrouiller encore plus les Habitants.



Et il faut dire que jusqu'ici, les stratégies de Laura ont très bien fonctionné. Ses camarades l'ont en effet buzzée à trois reprises sans véritable succès.