Secret Story 11 : Confidences amoureuses, craquage et retour de flamme… Le résumé du samedi 7 octobre 2017

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans Secret Story 11 ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du samedi 7 octobre 2017. Et au menu : confessions amoureuses, craquage et possible retour de flamme. C'est parti !

Cette semaine, les Habitants de la Maison des Secrets ont leurs destins liés… dans tous les sens du terme, car ils sont reliés physiquement par des ceintures. Et depuis qu'elles sont en duo, Kamila et Laura semblent avoir enterré la hache de guerre. Mais du côté de Jordan et Alain, la cohabitation paraît compliquée, notamment pour le bientôt quarantenaire. En outre, Barbara, attachée à Benoît, vit de plus en plus mal la nomination d'office infligée par Jordan. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent définitivement pas dans Secret Story 11.

Brushing et confidences

Kamila et Laura jouent le jeu en duo cette semaine, elles ont leurs destins liés. Alors quand le Téléphone Rouge retentit et qu'il ordonne aux deux jeunes femmes de se jeter à l'eau en moins de 15 secondes, elles se lancent sans une once d'hésitation. Défi relevé ! Mais leur brushing respectif est désormais anéanti, elles sont donc contraintes de le refaire. Commence alors une longue séance de coiffure ; l'occasion parfaite pour la brune et la Marseillaise de revenir sur leur aventure mais aussi sur la rencontre entre Kamila et Noré.



Jordan rend fou Alain

Depuis l'Hebdo du jeudi 5 octobre 2017, Jordan et Alain font équipe, au grand dam de l'Hidalgo. En effet, le Ch'ti est certes une personne solaire et taquine qui met l'ambiance dans la Maison des Secrets, mais, au quotidien, attaché l'un l'autre, cela risque de devenir de plus en plus rude pour le beau gosse à la denture ultra bright. D'autant plus que Jordan est mandaté par La Voix : il doit multiplier les gaffes à l'encontre de son coéquipier afin de le rendre complètement fou. Connaissant le personnage, nul doute qu'il usera de nombreux subterfuges pour agacer Alain.

Barbara se réfugie dans les bras d'Alain

C'en est trop ! Barbara ne comprend guère le choix de Jordan, qui l'a nominée d'office suite au dilemme imposé par le Téléphone Rouge. N'ayant pas supporté la mission de Barbara – elle devait le charmer afin de l'immuniser lors des prochaines nominations –, Jordan s'est vengé. Une décision qui provoque la colère de Barbara, bien décidée à ne plus adresser la parole au Ch'ti. Mais stressée, se sentant seule, ses nerfs lâchent ; elle se réfugie dans les bras d'Alain, relié à Jordan qui voit la scène de près.



