Secret Story 11 : Les confidences de Charlène : "Certains me sous-estiment !"

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Certaines vérités ne sont pas toujours bonnes à dire et encore moins à entendre. Hier soir, à l'occasion d'une soirée confidences, les Habitants de Secret Story ont reçu de la part de la Voix des tweets d'internautes. L'occasion pour eux de prendre la température sur les réseaux sociaux et savoir ce qu'ils pensent d'eux à l'extérieur. Hier, c'est Charlène qui était mise à l'honneur. La jolie blonde a reçu un message d'un internaute dont elle s'est défendue. Sur le message était écrit : "Ils attendent tous le dernier moment pour mettre Charlène dans le SAS parce qu'ils pensent qu'ils vont l'éjecter facilement #Hypocrites".



Ni une, ni deux, la chérie de Benoît a pris la parole afin de se défendre. "Comme ici je pense que je suis la plus calme de tous, certains me sous-estiment, après ce n'est pas parce que je ne cris pas, que je n'ai pas de dispute avec certains que je n'ai pas de caractère, ça ne veut rien dire, je me connais assez pour ça", a-t-elle commencé. Et d'enchaîner, "je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans cette maison, mais je pense qu'il faut se méfier de tout le monde, on a tous le même objectif et un moment donné, on va tous se couper l'herbe sous le pied". Voilà qui fait réfléchir. Rappelons que cette semaine, un Habitant est nominé par jour. Pour le moment, Jordan et Benjamin sont en danger. Qui les rejoindra sur le banc des nominés ? Réponse ce soir sur NT1...