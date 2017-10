Secret Story 11 : La contre-attaque de Laura pour séduire Benjamin

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

C'est chaud entre Barbara et Benjamin mais Laura n'a pas dit son dernier mot. Dernière ligne droite pour conquérir son cœur avant l’hebdomadaire de jeudi soir et tout est permis, ou presque !

Après des débuts difficiles avec les garçons du Campus des Secrets, l’aventure de Benjamin prend depuis quelques jours, un tournant des plus agréables. Cette semaine en effet, La Voix a donné pour mission à Barbara et Laura de s’attirer les faveurs du nouvel habitant du Campus des Secrets. Les deux joueuses ont jusqu’à jeudi pour jouer de leurs charmes sur le beau brun car en effet, lors de l’hebdomadaire, Benjamin sera amené à choisir sa préférée parmi les deux et pourra lui offrir un avantage considérable pour la suite de l’aventure.

Pour mener à bien sa mission, Laura donne le tout pour le tout ou presque, pour attirer l’attention de l’homme à la plastique de rêve. Bons petits plats, massages, … Tout est permis dans la Maison des Secrets. Et Laura a bien l’intention de prouver que les brunes ne comptent pas pour des prunes ! Dès son réveil, la cannoise chouchoute le beau-gosse en lui proposant de préparer son déjeuner mais avant, c’est l’heure d’un petit massage crânien ! Si on ne sait toujours pas, laquelle des deux bombes est parvenue à conquérir le cœur du petit nouveau, une chose est sûre … Benjamin est un homme heureux !