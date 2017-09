Secret Story 11 : Coralie (SS4) :" Je connais Charlène et Benoît (...) la pauvre me fait beaucoup de peine !"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous, Coralie avait illuminé la saison 4 de Secret Story ! De retour sur le plateau du Debrief, la jeune femme qui est maintenant devenue maman, a donné son avis sur cette toute nouvelle saison, et notamment sur le couple que forment Charlène et Benoît, qu'elle connaît personnellement.

Coralie Xhaard a fait le déplacement ce soir pour retrouver Christophe Beaugrand, Julien Geloën, Leila Ben Khalifa et Adrien Lemaître sur le plateau du Debrief. Bien entourée, la jeune femme a donné son avis éclairé sur cette toute nouvelle saison de Secret Story, et s'est notamment attardée sur un couple pas comme les autres, celui Charlène et Benoît. En effet, la jeune femme a révélé qu'elle connaissait les deux tourtereaux dans la vraie vie, une annonce qui a fait l'effet d'une bombe autour de la table...



"Je ne sais pas à quoi joue Benoît"

"A l'époque, ils étaient très amoureux quand je les ai rencontrés. Ils étaient très très proches." a confié l'ex-candidate avant d'ajouter : "Je ne sais pas à quoi joue Benoît. Quand il a essayé de faire croire que toute cette histoire avec Barbara c'était une stratégie, c'était n'importe quoi (...) La pauvre Charlène me fait beaucoup de peine, elle se voile la face". Pour Coralie, la réaction de la jolie blonde lorsque la Voix l'a mise devant les images de son amoureux fricotant avec Barbara n'était pas non plus à la hauteur de l'offense... Une chose est sûre : ce couple pas comme les autres n' a pas fini de faire parler de lui !

Le Debrief et à voir ou à revoir ci-dessous !