Secret Story 11 : Le coup de pression de Noré à Laura

Ça chauffe pour les mariés de Secret Story 11 ! Depuis l'Hebdo des Vérités, Kamila et Noré sont en bien mauvaise posture, Laura est sur le point de déceler leur secret. Elle a d'ailleurs déjà fait part de ses suspicions à Bryan qui, lui, est à mille lieues de cette possibilité. La brune au tempérament de feu en a fait fi et n'en démord pas, elle continue de tenter le tout pour le tout afin de percer leurs arcanes, quitte à se mettre la moitié des Habitants à dos. Elle est venue pour jouer, elle joue ! D'ailleurs, si elle pique autant la jolie Marseillaise c'est tout simplement pour voir comment Noré réagit. Alors quand, quelques heures après le départ de Makao, Laura se targue d'avoir berné Kamila qui a perdu 5 000 euros parce qu'elle a confirmé son buzz « Alain et Laura sont des ex », Noré est dans l'obligation de rester stoïque, il ne se mêlera guère de la rixe qui découlera de cette pique envers Kamila. Le plombier à l'accent chantant a bien vu les regards de Laura en sa direction, il a dès lors compris son jeu. Une stratégie vite !

Voir leur secret révélé au grand jour, d'autant plus à cause de Laura, Noré et Kamila ne l'accepteront jamais. Pour éviter cela, le sudiste a mûrement cogité, il a ensuite donné de nouvelles directives à ses coéquipiers : Benoît et Charlène. Cette semaine, il est impératif d'enchaîner les buzz à l'encontre de la nouvelle meilleure amie d'Alain pour qu'elle n'ait plus la tête à enquêter sur son couple. Ainsi, Charlène ira buzzer, Benoît ira également buzzer et, cerise sur le gâteau, Barbara elle aussi compte buzzer Laura. Cela fonctionnera-t-il ?

