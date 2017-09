Secret Story 11 : Les couples en danger ? L'énorme bourde qui peut leur coûter leur secret !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Charlène, Kamila, Noré et Benoît ont pris pour habitude de se retrouver pour échafauder toujours plus de nouvelles stratégies. Mais cette fois, ils ont manqué de vigilance et cette erreur pourrait bien leur être fatale…

Quatre Habitants, deux couples, deux secrets quasi identiques et une mission commune… Pour Kamila, Noré, Charlène et Benoît, la tâche s'annonçait très ardue. Il doivent, en effet, depuis le début de l'aventure, redoubler de vigilance et d'ingéniosité pour éviter d'éveiller les soupçons de leurs camarades. Et si les premiers jours, ils faisaient très attention de ne pas trop se retrouver dans la même pièce tous les quatre, il semble s'être relâchés quelque peu.



Dans la Maison des Secrets, les murs peuvent avoir des oreilles et chaque porte peut dissimuler un Habitant un peu trop curieux. Mais les couples doivent se méfier car les oreilles indiscrètes peuvent se cacher dans d'autres endroits encore plus incongrus. Et cette nuit, ils l'ont appris à leurs dépends…



Réunis dans la chambre du bas, Noré, Kamila, Charlène et Benoît chuchotent. Les quatre complices évoquent les dernières stratégies mises en place, les fausses pistes sur lesquelles ils ont conduit leurs camarades et bien d'autres choses avec une complicité telle, que quiconque ne connaît pas leur secret pourrait trouver très suspecte. Sans doute trop sûrs d'eux et de leur force, les deux couples ne se méfient pas suffisamment. Alors qu'ils discutent tranquillement, ils ne remarquent pas qu'ils ne sont pas vraiment seuls dans la chambre. Bryan est dissimulé entre deux matelas juste en face d'eux. Et quand enfin, ils prennent conscience de sa présence, c'est la panique ! Bryan dort-il ? A-t-il entendu quelque chose ? Et si oui, quoi ?



>> Découvrez la bourde monumentale des couples dans la vidéo ci-dessous :