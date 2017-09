Secret Story 11 : Qui d'Alain ou de Charles a quitté l'aventure ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, la Maison des Secrets a connu les premières nominations garçons. Après le vote des filles, ce sont Alain et Charles qui se sont retrouvés en danger. Et à l'issue de l'Hebdo du jeudi 14 septembre, le public a fait son choix : c'est finalement Charles qui a quitté l'aventure.

Les élèves du Campus des Secrets sont désormais rentrés dans le vif du sujet. Lors de leur semaine de rentrée, c'est l'affrontement entre les Habitants et les « Voisins » qui a décidé des nominations. Mais après cette période d'adaptation, et le départ de Lydia, les choses se sont accélérées. Le jeu a vraiment commencé et les candidats ont vécu les premières vraies nominations de Secret Story 11. Mardi, les filles se sont ainsi succédé dans le Confessionnal pour désigner les deux garçons qu'elles souhaitaient nominer. A la surprise générale, ce sont Charles et Alain qui se sont retrouvés en danger. Les deux jeunes hommes se sont donc affrontés dans le Sas lors de l'Hebdo de ce jeudi 14 septembre et l'un d'eux a dû dire au revoir à ses camarades.



En seulement deux semaines, Alain et Charles ont marqué la Maison des Secrets de leur présence. Alain s'est distingué en faisant croire à ses camarades que Tanya et lui étaient en train de tomber amoureux dans le cadre d'une mission exceptionnelle donnée par la Voix. Une relation qui a fait beaucoup de bruit et déstabilisé les autres Habitants. Charles, lui, a vraiment craqué pour l'une de ses colocataires. Rentré en même temps que Julie dans la Maison des Secrets, le beau gosse ne l'a plus quittée. Les deux jeunes gens se sont rapidement rapprochés et ont même échangé leur premier baiser cette semaine. Malheureusement, malgré leur beau parcours, l'aventure s'est achevée ce soir pour l'un des deux nominés. Alors qui d'Alain ou de Charles a été sauvé par le public ? Qui a été éliminé de Secret Story 11 ?

Le public a voté et, à l'issue du prime du 14 septembre, c'est finalement Charles qui a quitté la Maison des Secrets.