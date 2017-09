Secret Story 11 : Hors d'elle, Julie promet de se venger de Kamila et Charlène

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Julie ne digère pas la nomination de Charles. Et elle est bien décidée à faire payer les responsables. Persuadée que son chouchou est en danger à cause de Kamila et Charlène, la jeune femme promet qu'elle fera tout pour les détruire si Charles venait à qutter la Maison des Secrets.

Ce mardi, les Habitants de la Maison des Secrets ont vécu leurs premières vraies nominations. Et ce sont les hommes de Secret Story 11 qui ont dû affronter les premiers cette épreuve traditionnelle de l'aventure. Dans l'après-midi, les filles se sont succédées au Confessionnal pour donner les noms des deux garçons qu'elles aimeraient voir affronter le Sas jeudi lors de l'Hebdo. Et à la surprise générale, ce sont Alain et Charles qui ont été nominés cette semaine. Les filles de la chambre du bas ont en effet voulu protéger leurs garçons et ont voté en masse pour Charles et Alain, qui dorment dans la chambre du haut. S'il n'y a pas encore de clans dans la Maison des Secrets, il y a déjà de fortes affinités et elles ont lourdement pesé dans les premières nominations garçons.



Sauf que la nomination de Charles ne passe pas ! Julie, très proche du candidat depuis le début de Secret Story 11, ne conçoit pas qu'on ait pu mettre en danger son pilier dans l'aventure. Hors d'elle, la jeune femme cherche donc à connaître les coupables. Qui a osé envoyer Charles dans le Sas ? Elle commence par questionner son amie Barbara mais cette dernière se défend de l'avoir trahie. Julie en déduit donc que c'est à cause de Kamila et Charlène que Charles se retrouve nominé et elle est bien décidé à les faire payer. Très remontée, la candidate balance à Barbara que, pour elle, Kamila est une faible. Mais Charlène a aussi du souci à se faire puisque la jolie brune se dit prête à « la détruire ». Si Charles était amené à quitté la Maison des Secrets jeudi soir, Julie est bien décidé à se venger et à « faire un carnage ».



Une guerre s'annonce-t-elle entre Julie, Kamila et Charlène ?