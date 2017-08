Secret Story 11 : Daniela Martins en bikini, elle fait sensation

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

On se souvient tous de Daniela Martins, cette candidate qui a marqué la saison 3 de Secret Story, et qui a passionné le public par sa relation amoureuse avec Jonathan (voir vidéo ci-dessus). Mais aujourd'hui, Daniela est bien loin des caméras et des émissions de télé-réalité, car la jeune femme, devenue maman d'une petite fille en septembre dernier, mène une vie paisible . Daniela, toujours populaire sur les réseaux sociaux, adore partager des instants de son quotidien en compagnie de son petit bout de choux, plus le plus grand bonheur de sa communauté.



Mais cette fois-ci, c'est une photo très sexy que l'ancienne candidate a dévoilé sur la Toile. En effet, sur son compte Instagram, on découvre Daniela Martins au Golfe du Morbihan, face à la mer, avec un bikini qui laisse entrevoir son postérieur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce cliché fait sensation. Très bien remise de sa grossesse, la jeune femme affiche un corps de rêve qui n'a pas laissé les internautes insensibles. "Tu es superbe Daniela, quelle silhouette" a-t-on pu lire en commentaires. C'est un carton plein pour cette maman épanouie, qui vit des moments incroyables avec sa petite fille.