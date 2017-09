Secret Story 11 : la danse de la discorde, Tanya sort la machine à "fuck"

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Entre Tanya et Barbara, le torchon brule. Depuis leur entrée dans la Maison des Secrets, les deux femmes ont fait comprendre qu'elles ne s'appréciaient pas du tout. Alain était au centre de la discorde. Tanya était en mission avec Alain, elle devait faire croire qu'elle tombait amoureuse du bel hidalgo. Barbara, elle, avait jeté son dévolu sur celui que la doyenne de la maison a baptisé "sa panthère". Mission terminée, les deux femmes se livrent une guerre ouverte.

Et c'est encore une fois Alain qui se retrouve au milieu des discussions. Benoit a propagé une rumeur au sujet de Barbara et du faux ex de Laura. Il pensait que les deux s'étaient embrassés dans la chambre du haut. C'est faux, mais c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Tanya qui prend très mal l'information. Elle se transforme en véritable glaçon dès qu'elle croise leur route et elle fait savoir dans le confessionnal que "pour moi, barbara est une petite greluche qui n'a pas beaucoup de consistance, c'est une coquille vide".

D'ailleurs, en guise de vengeance, Tanya décide de faire exclure Barbara du jeu du Secret Dancefloor. La jeune femme s'enflamme, "elle veut la guerre, elle va la trouver", hurle-t-elle. "t'as un truc contre moi, tu me le dis", "tu m'as privé d'une lettre de mon frère"... Tanya, elle, ne perd pas son calme, expliquant son choix : "tu as déjà eu des nouvelles de tes proches". Dans le confessionnal, la panthère de la Maison des Secrets balance ce qu'elle a sur son cœur et enclenche sa "machine à fuck".