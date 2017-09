EXCLU : Secret Story 11 : Darko : "Alain est un gros tchatcheur !"

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Stratégies, couples, coup de cœur… Darko s’est vite remis dans le jeu en découvrant les premières aventures des nouveaux candidats de Secret Story 11. L’ancien candidat, aujourd’hui youtubeur aux 245 000 followers, a accepté de donner son avis pour MYTF1.

La 11ème saison de Secret Story a commencé, qu’en pensez-vous jusqu’à présent ?

Cette année, j’aime beaucoup le concept, il y a plus de missions ce qui permet de voir tout le monde. Les candidats sont pétillants, sympathiques et joueurs. Ils sont directement rentrés dans les stratégies, c’est agréable à regarder.

Quel candidat sort du lot ?

Makao ! Je l’adore, il est super naturel, il ne fait pas de chichis. On a envie de lui faire de gros câlins !

Que pensez-vous des stratégies de couple ?

Les missions avancent mais j’ai peur que les couples pètent. Charlène est en train de craquer par rapport à Benoît et son rapprochement avec Barbara. Mais à mon avis c’est une stratégie, je le trouve malin, il va voir un peu toutes les filles pour que personne ne le suspecte.

Pensez-vous qu’Alain et Tanya réussiront leur mission ?

Alain ne joue pas trop le jeu avec Tanya, c’est dommage. C’est un gros tchatcheur et un gros dragueur ! Dans mes stratégies je gardais toujours en tête que c’était un jeu, on peut draguer des filles à l’extérieur mais Secret Story c’est une chance unique.

Quel est le meilleur souvenir de votre aventure ?

Mon meilleur souvenir, c’est quand j’ai été nominé pour la première fois et que la majorité des candidats ont fait des pancartes pour me soutenir lors de la soirée des nominés.

Et le pire ?

Mon pire souvenir, c’est le départ de mon meilleur pote dans la Maison, Jaja.

Quelle est votre relation avec Julien Geolen, avec qui vous n’étiez pas très proche pendant l’aventure ?

Dans l’aventure, on ne s’entendait pas vraiment avec Julien mais après l’émission, on a rapidement sympathisé et aujourd’hui, c’est l’un de mes meilleurs amis et une personne sur qui je peux compter. Je l’ai regardé dans le Debrief et je lui souhaite beaucoup de succès.

Aujourd’hui, vous êtes YouTubeur. Cela signifie-t-il que la télé-réalité c’est fini pour vous ?

Pour l’instant, je veux me concentrer sur ma chaîne Je pense que refaire de la télé-réalité, ça m’éloignerait des gens qui m’aiment. Aujourd’hui, je me lève tous les jours pour ma passion, je suis dans un rêve. Mais, si j’y suis convié, j’aimerai beaucoup réintégrer Secret Story, ça reste ma maison.

