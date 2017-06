Secret Story 11 : Darko cherche-t-il la femme de sa vie ?

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Il semblerait que le jeune homme aux nombreuses dents et au sourire ravageur soit encore un coeur à prendre. Darko cherche une femme à marier, et l’annonce sur la Toile.

Si vous suivez avec attention les aventures du candidat de la saison 10 de Secret Story, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est un coeur à prendre. Il faut dire que tout au long de son aventure au sein de la Maison des Secrets, Darko était considéré comme le loser en amour de la bande. Après de nombreux râteaux envoyés par Anaïs, Mélanie ou encore Coralie Porrovechio, il semblerait que le jeune homme soit toujours célibataire. Avis donc à tous ses fans, Darko est un coeur à prendre, et l’affiche sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, le "fraté" de Julien, grand vainqueur de la saison 10 de Secret Story, on apprend que Darko a assisté à un mariage. On le découvre alors tout sourire, comme à son habitude, avec un costume noir très chic et une chemise blanche légèrement ouverte. En légende de ce cliché, on peut lire « Aujourd'hui j'ai assisté à mon 1er mariage! AH ça fait bizarre d'avoir des amis qui se marient. Je suis personnellement pas pressé du tout du tout, faudrait déjà que je trouve la mariée » a-t-il légendé. Mais Darko, qui ne manque pas d’humour, a même ajouté un hashtag "Darkomariage". Vous savez à présent ce qu’il vous reste à faire si vous voulez tenter votre chance avec le candidat. On vous souhaite bonne chance.









Aujourd'hui j'ai assisté à mon 1er mariage! 👏🏼 AH ca fait bizarre d'avoir des amis qui se marient 😄 Je suis personnellement pas pressé du tout du tout, faudrait déja que je trouve la mariée 😂 #CTTG #darkomariage Une publication partagée par Darko (@darkocttg) le 3 Juin 2017 à 10h06 PDT

