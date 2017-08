Secret Story 11 : Darko dévoile une photo ultra sexy à Ibiza

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Beaucoup de candidats profitent de l'été pour se dénuder et dévoiler des photos sexy sur les réseaux sociaux. Darko, demi-finaliste de la saison 10 de Secret Story fait partie de ces participants qui ont marqué l'aventure par leur personnalité. L'ancien Habitant de la Maison des Secrets était un joueur redoutable, un fin stratège mais surtout un grand séducteur. Oui, Darko n'a pas hésité à se dévoiler plusieurs fois de façon très sexy, comme le prouve cette vidéo lors d'une douche endiablée aux côtés de Athénaïs et Thomas.

Ce n'est donc pas étonnant de découvrir Darko très sexy sur Instagram. En effet, le meilleur ami de Julien, grand gagnant de la saison 10 de Secret Story, a passé de belles vacances en Espagne, plus précisément à Ibiza. Ainsi, le candidat a partagé un cliché de ses vacances pour en faire profiter ses fans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Darko n'a pas hésité à se dévoiler sous son meilleur profil. On le découvre très sexy et torse nu sur ce cliché en noir et blanc, entrain de se mouiller le corps, ce qui n'a pas laissé indifférente sa communauté. "Darko, tu as tout pour toi. Tu es beau comme un dieu , et en plus tu restes dans la simplicité" a-t-on pu lire. C'est un carton plein pour Darko.





Take me back Une publication partagée par Darko (@darkocttg) le 13 Août 2017 à 9h33 PDT

