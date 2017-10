Secret Story 11 : Qui de Barbara, Benoît, Charlène et Noré a intégré la Tour de Contrôle ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La semaine des Habitants a été plutôt intense. Le système des binômes a donné lieu à des moments parfois cocasses, mais surtout à un événement inattendu qui a bouleversé les nominations mardi dernier.



Benoît et Barbara, nominés depuis le prime précédent attendaient de connaître quels habitants allaient les rejoindre dans le Sas. Tous devaient en effet passer un par un dans le Confessionnal pour désigner deux de leurs camarades qu'ils voulaient voir quitter l'aventure. Mais suite à une dispute avec Charlène, Noré a commis l'irréparable. D'un geste impulsif, il a décidé de défaire le lien qui le liait à sa camarade. La Voix a donc décidé de sévir en nominant à vie le jeune homme, ainsi que sa binôme. Noré et Charlène rejoignaient ainsi Benoît et Barbara dans le Sas.



Mais ce que les Habitants ignoraient, c'est qu'aucun d'entre eux n'allaient quitter l'aventure cette semaine. Le public a en effet voté pour le candidat qu'il souhaitait voir intégrer la Tour de Contrôle. Après un prime riche en rebondissements durant lequel trois nouveaux Habitants ont fait leur entrée dans la Maison, Cassandre a retrouvé les Habitants sur le Campus, tandis que Benjamin et Shirley ont rejoint la Tour de Contrôle.

A l'issue du prime, le verdict est tombé : c'est Charlène qui intègre la Maison des Nouveaux et rejoint donc Shirley et Benjamin. Avec 45,6% des votes, c'est elle que public a largement plébiscitée. Elle pourra, cachée dans cette pièce secrète, ainsi espionner les faits et gestes de ses camarades et notamment ceux de Benoît...