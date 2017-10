Secret Story 11 : Qui de Barbara, Kamila ou Cassandre a quitté l'aventure ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Qui de Kamila, Cassandre ou Barbara a quitté l'aventure ? C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse se trouve juste ci-dessous !

Le huitième prime de Secret Story 11 est placé sous le signe de la confiance. Et lorsque la confiance est de mise, la trahison n'est jamais très loin. Jusqu'où les candidats sont-ils prêts à aller pour protéger leur secret ? Loin, très loin… Les Habitants de la Maison des Secrets sauront-ils passer outre les petites fourberies des uns et des autres ? L'avenir seul le sait. Mais ce soir, c'est le destin de trois jolies jeunes femmes qui a été fixé : Barbara, Kamila et Cassandre.

Barbara

Barbara a été la première à se rendre dans la salle de l'infini. Jordan, son meilleur ennemi, l'a accompagnée. Non rancunier pour un sou, il lui a indiqué qu'elle devait répondre au téléphone sans pour autant lui révéler le nom de la personne qui se cachait au bout fil. Barbara lui a fait confiance. Elle a alors entendu sa mère lui délivrer un très beau message. La jolie Parisienne est émue aux larmes. Plus tard, Barbara recevra une tarte à la crème en plein visage. Pourquoi ? La bonne cause, semble-t-il ! Elle gagne sans le savoir un aller simple vers l'attrape-rêves en compagnie de Benjamin.

Kamila

La mission diablotins prend fin. La Voix révèle aux Habitants de la Maison des Secrets que Noré et Kamila étaient en mission cette semaine, ils devaient semer la zizanie. Tout le monde est estomaqué, personne n'avait vu le coup venir. En outre, Kamila a été libérée de sa nomination à vie. Jordan a malheureusement ouvert la boîte (dans laquelle se trouvait la carte nomination à vie) lorsqu'il était face à Noré dans la salle de l'infini. Il a décidé de ne pas faire confiance à son ami de Marseille qui l'incitait pourtant à ne pas le faire. Pas de bol !

Cassandre

Pauvre Cassandre, elle a reçu la visite de Bryan. Ce dernier n'a pas été tendre avec la jeune femme, car il n'a pas hésité une seconde à lui dire que son comportement au sein du jeu n'était pas des plus appréciables et qu'elle allait ni plus ni moins le rejoindre dans quelques instants. « Freezée », la belle brune n'a pas pu lui répondre, elle a donc encaissé les critiques vaille que vaille.

La candidate éliminée est…



Au terme d'une soirée riche en rebondissements, où le suspense était à son paroxysme, c'est malheureusement Cassandre qui a été contrainte de dire adieu à ses camarades.



>> À (re)voir : le départ de Bryan. Regardez !