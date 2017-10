Secret Story 11 - Qui de Barbara, Kamila, Jordan ou Bryan a quitté la Maison des Secrets ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

arbara, Kamila, Jordan et Bryan étaient nominés cette semaine. Et, après un affrontement sous haute tension dans le sas, l'aventure s'est achevée pour l'un des candidats emblématiques de Secret Story 11 la Maison des Secrets. Découvrez lequel de nos quatre Habitants a quitté Secret Story 11.

Ce jeudi, le Campus des Secrets a gagné un nouvel Habitant. Après avoir passé une semaine dans la Tour de Contrôle, Charlène a retrouvé ses petits camarades. Mais les candidats ne sont pas restés au complet très longtemps. Le sas a fait une nouvelle victime. Ce soir, Kamila, Barbara, Jordan et Bryan étaient tous les quatre en danger. Kamila comme Jordan ont été nominés lors de l'Hebdo de jeudi dernier. Kamila s'est sacrifiée pour protéger son mari en prenant pour elle la nomination à vie dont Noré a écopé lorsqu'il s'est détaché de Charlène pendant la semaine des binômes. Quant à Jordan, Barbara a eu l'occasion de prendre sa revanche sur lui en l'envoyant dans le sas et elle ne s'en est pas privée. Mais la jolie blonde n'a pas tardé à le rejoindre. Parce qu'il a dévoilé de lourds indices sur son secret, Bryan a été sanctionné par la Voix en héritant d'une nomination d'office. Et le candidat a entraîné Barbara, dont le destin est lié au sien depuis le début de l'aventure, dans sa chute.



Ce sont donc quatre candidats emblématiques de Secret Story 11 qui se sont affrontés dans le sas ce jeudi soir. Bryan, alias Mister Buzz, s'est immédiatement distingué dans la Maison des Secrets avec son caractère flamboyant et ses expressions parfois très tirées par les cheveux. Kamila a marqué l'aventure en défendant son secret avec acharnement mais aussi par sa belle histoire d'amour avec Noré. Jordan est quant à lui devenu indispensable grâce à son sens de l'humour et son caractère enjoué. Enfin, Barbara a attiré les projecteurs avec son caractère caliente et sa joie de vivre. Mais, malgré toutes leurs qualités, l'un de ces quatre candidats a dû dire au revoir à la Maison des Secrets ce jeudi soir. Qui le public a-t-il préféré sauver ? Qui a été éliminé ?



A l'issue de l'Hebdo du jeudi 19 octobre, c'est finalement Bryan qui a quitté l'aventure.