Secret Story 11 – Qui de Benjamin, Benoît, Jordan, Shirley a quitté l'aventure ?

Ecrit pour TF1

L'Hebdo spéciale Halloween a mis les nerfs des Habitants à rudes épreuves tout au long de la soirée. Des créatures effrayantes ont ainsi hanté la Maison des Secrets, faisant palpiter le coeur des Etudiants un peu plus vite que d'habitude. Mais pour les quatre nominés de la semaine, la plus grande de leur frayeurs se situaient dans le Sas : la peur de quitter l'aventure ! Et finalement, le public a fait son choix : Benjamin a donc dû quitter l'aventure ! Après le départ de Cassandre la semaine dernière, il est le deuxième nouveau à quitter la Maison. Après son histoire d'amour avec Barbara, le jeune homme s'était lancé dans des stratégies qui n'ont malheureusement pas porté leurs fruits.



Cette semaine, les nominations ont quelque peu été chamboulées. La Voix a en effet décidé d'introduire une bonne dose de hasard dans la désignation des nominés. Dimanche, lundi et mardi, les Habitants se sont affrontés autour d'épreuves collectives pour essayer de remporter un maximum de billes. Le nombre de billes gagnées dépendaient ainsi de leur classement lors de chaque jeu. Ces billes servaient ensuite aux Habitants pour voter contre le candidat de leur choix. La Voix avait au préalable affecté une couleur de bille à chacun d'entre eux. Une fois les votes effectués, l'une des petites mains de la Voix se chargeait de procéder au tirage au sort.



Alors que la totalité de Habitants de la chambre du bas ont mis des billes vertes (correspondant à Benjamin) dans l'urne, c'est donc en toute logique que l'une de ses billes a été piochée. Le coach sportif s'est ainsi retrouvé nominé. Le lendemain, c'était donc au tour de Shirley de faire les frais de la stratégie des anciens et du tirage au sort. Finalement, Shirley a décidé de prendre sa revanche. Après avoir remporté l'épreuve du jour, elle a décidé de miser ses 20 billes sur Benoît. Et c'est donc lui qui a été tiré au sort. Benjamin, Shirley et Benoît ont ainsi rejoint Jordan qui avait hérité de la nomination à vie de Kamila.