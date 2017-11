Secret Story 11 – De gros clashs et une réconciliation ? Le résumé de la journée du 03 novembre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

C'est une nouvelle journée riche en rebondissements qu'ont vécu les Habitants. Rien ne va plus dans la Maison des Secrets. Charlène, Benoît, Kamila et Noré multiplient les vrais clashs pendant que Laura et Marie simulent une fausse dispute. En revanche, les choses vont mieux entre Laura et Alain. Retrouvez les moments forts du 3 novembre.

Laura et Marie, des retrouvailles explosives

Les retrouvailles de Laura et Marie vont faire du bruit dans la Maison des Secrets. La meilleure amie de Laura a fait son entrée dans la Maison des Secrets jeudi lors de l'Hebdo. Les deux copines vont en effet se jouer des Habitants toute la semaine, faisant croire qu'elles se détestent et que Marie veut éliminer Laura. Et les deux jeunes femmes ne vont reculer devant rien pour faire croire à leur supercherie. Elles commencent même très fort en simulant un énorme clash !



La fin des Eagles ?



Le glas a-t-il sonné pour le clan de la chambre du bas ? Depuis qu'elle a vu des images de Kamila et Noré la critiquant derrière son dos, Charlène ne décolère pas contre ses deux anges gardiens. Avec son petit ami Benoît, elle décide donc de confronter les deux Marseillais. Sauf que Kamila, persuadée de n'avoir rien fait de mal, prend très mal d'être ainsi pointée du doigt. L'alliance entre les deux couples de la Maison des Secrets semble avoir vécu. Kamila et Noré ne veulent désormais plus entendre parler de Charlène et Benoît. Les Eagles sera désormais un clan à trois, avec Jordan et eux deux. Basta !



Retour de flamme ?



Et si tout n'était pas terminé entre Laura et Alain ? Après une jolie idylle, les deux tourtereaux se sont séparés. Laura n'a en effet pas apprécié que son petit ami s'affiche trop poche de Charlène. Mais les deux anciens amoureux semblent ne pas pouvoir rester loin l'un de l'autre. Alors qu'ils s'ignoraient depuis 24 heures, Laura et Alain ont repris le dialogue. Le candidat s'est excusé auprès de sa belle et lui a même avoué qu'il était en train de tomber amoureux d'elle. Une déclaration qui a touché Laura. Et si le couple est encore loin de la réconciliation, un espoir est bien né.