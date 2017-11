Secret Story 11 : De l'eau dans le gaz entre Alain et Laura ?

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Il y a des tensions entre Laura et Alain ? Lors d’une soirée, le bel hidalgo a eu, selon sa petite amie, un comportement déplacé. Il se serait frotté à une autre femme et cela n’a pas plu à Laura. Quand elle essaie de lui en parler, le ton montre entre les deux amoureux et un clash explose. Touchée par cette confrontation, Laura décide de s’isoler avec Barbara pour lui raconter la scène et elle confie qu’elle vient de découvrir une facette de son amoureux qu’elle n’aimait pas. « Il est méchant en fait, il dénigre », s’indigne la jeune femme rapportant des paroles que le jeune homme lui a dites. Il qualifiait la femme de « dépressive » et il a balancé « retourne dans tes discothèque ».

Laura déclare qu’elle voulait simplement une explication posée, lui dire qu’elle n’appréciait pas le fait de voir son amoureux se frotter contre une autre fille. Et de se demander : « s’il fait ça ici, qu’est-ce qu’il me fait à l’extérieur ? ». Barbara comprend la colère et l’incompréhension de son amie, elle lui confie qu’elle a aussi fait la remarque à Alain. La belle brune se pose des questions sur leur relation. « Je me rends compte que lui et moi, on ne fonctionne pas pareil... Ça me viendrait pas à l'idée d'aller me frotter sur quelqu'un ». S’agit-il d’une simple période de turbulence ou déjà la fin de l’idylle entre les deux amoureux ?