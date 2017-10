Secret Story 11 : de nouveau reliée à Benoît, Barbara craque

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Barbara et Benoît se rapprochent dangereusement depuis qu’ils ont été liés l’un à l’autre par la Voix. Cette semaine était placée sous le signe des binômes. Des duos ont été formés parmi les Habitants avant d’être reliés par une corde. Et cela n’a pas été de tout repos puisque Noré a fini par détacher le mousqueton qui le liait à Charlène, se faisant ainsi nominer d’office et entraînant la petite-amie de Benoît dans sa chute. Du côté de Barbara et Benoît, l’ambiance était toute autre. Les deux acolytes se sont beaucoup rapprochés, ce qui n’a pas plu du tout à Charlène.

Avant de quitter le Campus des Secrets pour espionner les Habitants depuis la Tour de Contrôle, Charlène a fait un cadeau empoisonné à son Benoît pendant le prime. Elle a décidé de l’attacher de nouveau à Barbara pendant encore 48 heures. Tout le week-end, la jolie blonde va pouvoir observer les faits et gestes de son chéri en toute discrétion et tester sa sincérité. De son côté, Barbara voit rouge. Elle qui pensait enfin être libérée, elle vit assez mal le fait d’être encore coincée avec Benoît pendant deux jours.

"Il y a tout qui me casse les pieds, c’est toujours pour ma pomme ! Ça va !", lance-t-elle visiblement très agacée. Heureusement, la belle Parisienne peut compter sur le soutien de Laura, qui la console mais qui ne peut s’empêcher de s’amuser de la situation.

Pour ne rien arranger, Barbara est nominée cette semaine à cause de Bryan. Regardez !