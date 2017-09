Secret Story 11 : Avant de partir, Julie a laissé un cadeau très spécial à Barbara

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Julie est la deuxième candidate à quitter la maison des secrets. Nominée contre Tanya, la belle n’a pas fait le poids face à la panthère du Campus. Mais avant de partir, Julie a tenu à faire un joli cadeau à son alliée la plus proche dans Secret Story, à savoir Barbara. La Voix a laissé le choix à la belle brune aux yeux bleus. Elle pouvait soit lui donner 5 000 euros ou lui permettre de recevoir des nouvelles de ses proches grâce à un coup de fil.

Sans la moindre hésitation, Julie déclare qu’elle préfère que Barbara puisse parler à sa famille.

La raison est simple : pendant le prime du jeudi 21 septembre, Barbara n’a pas pu voir son meilleur ami. En effet, Laura devait faire un choix, protéger son indice ou donner la possibilité à sa meilleure ennemie de se rendre dans le SAS quelques minutes pour parler à son meilleur ami. Logiquement, Laura a préféré se protéger. Pour Julie, sa meilleure amie sur le Campus de Secret a besoin de soutien, d’autant plus que désormais Barbara n’a plus vraiment d’alliée dans la Maison des secrets et l’entente entre les filles n’est vraiment pas cordiale. Barbara va pouvoir reprendre du poil de la bête après le départ de Julie.



Regarder le joli cadeau de Julie à Barbara :