Secret Story 11 : Avant de partir, Shirley fait un dernier point avec Barbara

Ce jeudi soir, Shirley a été éliminée de Secret Story 11. Mais contre toute attente, la jolie blonde n’a pas quitté le jeu. En effet, elle a réintégré l’aventure pendant 24h pour aider Barbara, qui a été sauvée par le public, à découvrir le vrai visage des autres habitants. Après avoir passé une journée dans le Campus, il est temps pour Shirley de quitter définitivement la Maison des Secrets. Mais avant de partir, la jeune étudiante rejoint Barbara dans la Tour de contrôle pour un dernier debrief.





Cachée dans la Tour de Contrôle, Barbara a observé les moindres faits et gestes des Habitants. Malicieusement interrogés par Sarah, les Eagles ont critiqué ouvertement sa personnalité. Alors que Barbara va bientôt rejoindre le Campus et révéler ainsi la supercherie imaginée par La Voix., elle évoque avec Shirley l’attitude des autres habitants. Les deux copines n’hésitent pas à critiquer ouvertement le couple Benoît et Charlène, coupables d'être des suiveurs de nos deux marseillais, Noré et Kamila.





