Secret Story 11 : Qui de Tanya ou de Julie a quitté l'aventure ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

La chasse aux secrets s'accélère ! Jusqu'où iront les Habitants pour protéger leurs arcanes ? C'est la question qui a en effet rythmé le grand prime des sacrifices. Soirée qui a été riche en émotions pour Julie et Tanya, les deux premières filles nominées de Secret Story 11.

Du côté de Tanya, la Mission exceptionnelle qu'elle partage avec Alain depuis le début de l'aventure a été révélée au grand jour. Tous les Habitants étaient surpris. Barbara la première. Pour Julie également, cette Hebdo n'aura pas été de tout repos. Car après avoir perdu son Charles adoré, elle a bien failli voir sa cagnotte tomber à zéro. Pourquoi ? Bryan l'a buzzée. Il pense avoir percé son secret… A-t-il vu juste ? Non ! Julie est encore dans la course et comptabilise plus de 25 000 euros à son actif. Cela fait d'elle la candidate la plus riche de la Maison des Secrets. Julie est riche certes, mais est tombée de haut lorsque sa complice dans le jeu, Barbara, lui relate, le cœur lourd, les mots de Charles à son égard. Une déclaration loin des attentes de la pétillante brune.

Enfin, après de longues minutes d'attente, l'heure du dénouement a sonné. Qui de Tanya ou de Julie a quitté l'aventure ? Le suspense est à son pic. Malheureusement, au terme de la troisième Hebdo de Secret Story, Julie dit adieu à ses camarades.

>> À (re)voir : Charles a été le deuxième éliminé de Secret Story 11. La séquence de son départ est juste ci-dessous. Regardez !