Secret Story 11 : Qui de Tanya, Noré ou Laura a quitté l'aventure ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Tanya, Noré et Laura étaient les trois nominés de la semaine. Lequel de ces candidats a quitté Secret Story 11 après cinq semaines de compétition ? Découvrez-le sans plus attendre !

La cinquième Hebdo de Secret Story 11 aura été une soirée riche en émotions, qui a notamment vu le retour de l'un des emblèmes de l'émission : le Téléphone Rouge, et son lot de surprises. Sortez les popcorns !



La révélation



Etonnés, les Habitants de la Maison des Secrets l'ont été puisque Laura est la première en cette onzième saison de Secret Story à découvrir un secret, à savoir celui de Kamila - sa pire ennemie - et Noré - celui qui lui a tourné le dos. En couple depuis huit ans et mariés depuis trois ans, ils ont tout révélé à leurs camarades. Laura est par conséquent la plus riche de la maisonnée. Mais pour combien de temps encore ?



La vengeance est un plat qui se mange froid



Au cours de la soirée, le Téléphone Rouge a permis à Kamila et Noré de prendre leur revanche. Pour les aider à se venger, La Voix leur propose un buzz gratuit sur Laura, qui coûtera néanmoins 2000 euros à Benoît. Le couple a décidé d'accepter l'offre. Vont-ils toutefois réussir à mettre le doigt sur le secret de la brune au tempérament de feu ? Mystère !



Joyeux anniversaire Tanya



Tanya est une femme de challenge, elle a besoin d'adrénaline. Elle prend d'ailleurs ce deuxième aller vers le SAS comme un défi et souhaite plus que tout que Laura s'en aille. Mais ce jour a un goût particulier pour l'intemporelle Tanya, car c'est son anniversaire. Pour l'occasion, La Voix lui a offert un cadeau ; trois boîtes qu'elle devra offrir à son tour. Tanya a choisi le cadeau doré pour Barbara (un indice sur son secret sera révélé), l'argenté pour Benoît (il devra porter un tee-shirt à l'effigie de Tanya tout au long de la soirée) et le noir pour Kamila (elle héritera de l'intégralité de la cagnotte de Tanya si elle est amenée à quitter l'aventure).



Bryan est dans la place



Bryan a quitté la Maison des Secrets, enfin pas vraiment… Une fois sur le plateau, le jeune n'a pu cacher son étonnement ; l'endroit est complètement vide. La Voix lui annonce dès lors qu'il n'a jamais été le candidat flou et qu'il rejoint de ce pas la Tour de Contrôle où de nombreuses surprises l'attendent. Dès cet instant, il devient l'opérateur du Téléphone Rouge, à lui de décider ce qu'il voudra offrir ou non à l'Habitant qui décrochera.



Le candidat éliminé est...



Comme toujours, arrive le moment le plus intense de la soirée. Qui de Tanya, Noré ou Laura a quitté l'aventure ? Le suspense est à son paroxysme. Lequel de ces trois candidats laissera derrière lui cinq semaines de compétition ? Noré abandonnera-t-il sa femme ? Tanya devra-t-elle s'incliner face à Laura ? Et Laura partira-t-elle sans sa cagnotte ? Après de longues secondes d'attente, Tanya dit adieu à ses colocataires. Fu** ! C'est tout pour le moment !



>> À (re)voir : le départ du géant au grand cœur, alias Makao. La séquence est juste ci-dessous. Regardez !