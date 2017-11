Secret Story 11 : Qui de Noré, Shirley ou Jordan a quitté l'aventure ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lors du prime, Noré, Jordan et Shirley ont été nominés. Lequel de ces candidats a quitté l’aventure ? Découvrez-le sans plus attendre !

Petit récapitulatif. Il y a une semaine, Marie a intégré le Campus des Secrets avec une mission bien précise : créer des tensions avec Laura afin de provoquer son exclusion. Mais ce que les Habitants ignorent, c’est que Marie est en réalité la meilleure amie de Laura et que cette dernière, heureuse de voir enfin sa BFF prendre part à l’aventure, fait également partie de la grande supercherie imaginée par La Voix. Marie et elle avaient donc moins d’une semaine pour jouer une pièce de théâtre au dénouement surprenant.



Si leurs débuts étaient compliqués — un tatouage a failli mettre en péril leur secret —, la suite des événements a été maîtrisée au millimètre près. Mots déplacés, question inappropriée, remise de prix tendue... Force est de constater qu’elles ont réussi à se jouer de leurs camarades telles des actrices de soap opera. Tout le monde n’y a vu que du feu, y compris les acolytes de Laura : Alain et Barbara.

Devant l’énorme dispute de Marie et Laura quelque temps après les Secret d’or, absolument tous les candidats sont tombés dans le panneau. Un esclandre hors de contrôle où Laura a eu LE geste de trop, celui de pousser violemment Marie, provoquant inéluctablement sa — fausse — exclusion. Aubaine pour la chambre du bas qui saute sur l’occasion pour embrigader Marie, qui représente une alliée de taille aux yeux des Eagles. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient car ils ont tous été étonnés de voir que sa présence servait uniquement à crédibiliser l'expulsion de Laura.



Le candidat sortant est...



Après une semaine riche en émotions, les Habitants n'étaient donc pas au bout de leurs surprises, car c'est au cours du prime de ce soir qu'ils ont eu l'occasion de nominer ceux qui rejoindront Jordan (nominé à vie) dans le sas. Marie étant immunisée suite au départ impromptu de Laura, elle n'avait rien à craindre. D'autant plus qu'elle a quitté l'aventure une fois sa mission terminée. Résultat des courses, Shirley et Alain ont été nominés aux côtés de Jordan. Mais Laura, ayant remporté une carte SWITCH lorsqu'elle s'est infiltrée dans la Maison des Secrets, a eu un énorme pouvoir sur les nominations : elle a décidé de remplacer le nom de son chéri par celui de Noré. Shirley, Noré et Jordan ont finalement été les nominés de la soirée. Et c'est Jordan qui a été contraint de dire adieu à ses camarades.



