Secret Story 11 : découvrez les 3 temps forts de la journée du mardi 5 septembre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Dans Secret Story, les rapprochements entre certains Habitants ne font pas que des heureux. Des jalousies se créent forcément dans telles circonstances. Et ce n'est pas Charlène qui dira le contraire… La jeune femme assiste impuissante aux tentatives de séduction de Barbara sur Benoît, avec qui elle est en couple. Alors que les amoureux se retrouvent en tête à tête, la jolie blonde tente de mettre en garde son copain. Et surtout, elle tient à lui rappeler que c'est de Kamila dont il doit se rapprocher et non de la jolie Barbara… Mais Benoît semble ne pas comprendre ce que lui reproche sa dulcinée. Barbara pourrait-elle souffler le vent de la discorde entr les deux tourtereaux ?



La boulette de Jordan



Durant la soirée confidences, Jordan a bien failli compromettre sa mission et le mystère de la Maison Voisine. A la barre, le jeune homme fanfaronne un peu trop et dit être pressé de « faire la misère » aux Voisins dont il fait en réalité partie avec Julie et Charles. « Dès qu'ils rentrent, ça va être mes DEUX victimes ! », déclare-t-il. DEUX ? Mais comment Jordan peut connaître le nombre de Voisins ? Cette bourde éveille soudain les soupçons de ses camarades. Une belle boulette qui pourrait lui coûter cher.



Premier clash



Dans Secret Story, la vie en communauté est souvent source de nombreuses discordes. Au cours de ces 11 dernières années, la Maison des Secrets a connu de nombreuses disputes, mais les plus récurrentes restent celles à propos du manque de propreté des Habitants. Et cette 11e édition ne fait pas exception à la règle. Agacé par le manque d'hygiène de certains de ses camarades, Noré décide de les réunir pour mettre les choses au point. Le Marseillais hausse le ton et exhorte ses camarades à ne plus laisser leurs sous-vêtements sales partout. Mais Julie surenchérit lorsque Jordan décide la piquer en lui lâchant que tous les Habitants connaissent toute sa collection de strings tant elle les laisse trainer partout. Ambiance !





Retrouvez en intégralité le premier clash de la saison :