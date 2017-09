Secret Story 11 : découvrez ce qui vous attend dans le prime de ce soir !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, à l'occasion du prime, la Maison des Secrets deviendra le théâtre de révélations et de sacrifices en tout genre... MytTF1 vous en dit plus sur la folle soirée qui vous attend.

Ce soir, sur NT1, c'est le grand prime des sacrifices ! Cela fait déjà trois semaines que les Habitants se trouvent dans la Maison des Secrets et l'aventure se corse de plus en plus pour les canddtats. Durant cette soirée placée sous le signe du sacrifice, Noré, Kamila, Laura et les autres vont se retrouver dans des situations inédites, et devront faire tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger leurs secrets.



Depuis que Laura a découvert les images de Barbara qui parlait derrière son dos, les deux femmes sont devenues de véritables rivales. Ce soir, la Voix donnera à Laura la possibilité de se venger, mais pour cela, la candidate devra être prête à sacrifier quelque chose... Mais ce n'est pas tout ! Alain et Tanya révèleront en direct que leur couple n'était qu'une mission et nous découvrirons si Bryan a percé le mystère du secret de Julie. Et la Parisienne n'est pas au bout de ses surprises, car Charles a des révélations à lui faire... mais pour qu'elle puisse les entendre, quelqu'un d'autre devra se sacrifier. Enfin, ce soir les couples devront prendre des risques pour protéger leur secret qui est en danger. Et bien sûr, nous sauront qui, de Julie ou de Tanya, quittera définitivement l'aventure.

Tout cela et bien plus, c'est ce soir dans le troisième prime de Secret Story 11 !