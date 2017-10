Secret Story 11 : Découvrez qui est Benjamin, nouvel habitant du Campus

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

C’est une première dans Secret Story 11. Les habitants vont avoir de la visite. Ce jeudi 12 octobre, trois nouveaux habitants vont faire leur entrée dans le jeu. Un évènement qui ne s’était encore jamais produit dans l’émission. Il y a quelques jours, Adrien Lemaître avait donné quelques indices sur le rôle des nouveaux candidats. Les trois nouveaux visages du jeu ont chacun un secret personnel qu’ils vont devoir défendre. S’ils connaissent les secrets des autres habitants, ils ne vont cependant pas pouvoir aller les buzzer, sinon ce serait trop facile. En réalité, ils vont devenir les Maîtres Gardiens des Secrets. Autrement dit, ils vont devoir protéger les secrets des habitants.





Après avoir découvert Cassandre, hier soir, et Shirley en exclusivité sur MYTF1 ce matin, Christophe Beaugrand a présenté Benjamin lors du Debrief. Si son visage était flouté le candidat mystère en a dit plus sur sa personnalité : "Moi c’est Benjamin, je suis très heureux d’intégrer l’aventure et je suis très content d’être invité ce soir", a-t-il confié, avant d’en dire plus sur son âge : "J’ai 28 ans". Christophe Beaugrand a ensuite questionné le candidat sur son ressenti avant de rentrer dans le campus : "Non je ne suis pas stressé, je suis plutôt excité. C’est quelque chose que j’attends avec impatience. J’ai vraiment hâte de rentrer," a-t-il déclaré.





Dans cette vidéo, Christophe Beaugrand annonçait l'arrivée des trois nouveaux habitants :