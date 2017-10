Secret Story 11 : découvrez Cassandre, l’une des nouvelles habitantes de la Maison des Secrets !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Le prime de demain soir promet d’être exceptionnel ! Le casting de la saison 11 de Secret Story est resté ouvert depuis le début de l’émission et trois nouveaux candidats vont faire leur entrée pendant la soirée. Autant dire que les habitants du Campus des Secrets risquent d’être étonnés en les voyant arriver. Avant de découvrir la réaction des étudiants, on en sait un peu plus sur l’un des trois chanceux qui vont intégrer l’émission demain soir.

Comme nous vous l’annoncions en exclusivité il y a quelques heures, Cassandre, Shirley et Benjamin vont rejoindre les neuf candidats déjà présents dans le jeu. Leur force commune ? Ils connaissent tout sur les futurs camarades puisqu’ils ont suivi assidument les Quotidiennes depuis le début de l’aventure. Les alliances et les stratégies pourraient donc bien être mises à mal dans les jours à venir…

Dans le Debrief spécial révélations de ce mercredi 11 octobre, Christophe Beaugrand a dévoilé l’identité de l’un des nouveaux visages de l’émission. Il s’agit de Cassandre, une jeune femme qui se dit "ressembler aux Kardashian" et qui a un secret personnel. Mais quel est-il ? Mystère ! Contrairement aux téléspectateurs, Julien Geloën a pu rencontrer cette habitante mystère. Il a donc découvert à quoi ressemble la jeune femme. Selon lui, "c'est un mix entre Kamila et Leila" et une "grand séductrice". Entre contre-partie, le chroniqueur a dû présenter sa playlist avec la voix trafiquée à l’hélium ! Un grand moment de rigolade sur le plateau.