Secret Story 11 : Découvrez les images 3D de la cuisine et de la salle de bain !

Par Léa Ouzan

Ce vendredi 4 septembre, la nouvelle saison de Secret Story va débuter. Pour l’occasion, l’émission de TF1 a fait peau neuve. Alors que les téléspectateurs étaient habitués à la Maison des secrets ou à l'Hôtel des secrets, cette année l'émission change de décor... C'est le Campus des secrets qui accueillera les candidats avec une déco encore plus mystérieuse que les autres saisons.

A quelques jours du lancement de la saison 11, les images 3D de la cuisine et de la salle de bain ont déjà été dévoilées. Alors que la salle de bain s’est transformée en terrain de basket, la cuisine a pris des allures de véritable campus américain où trône des pompons et autres accessoires d’étudiantes. L'idée principale est de mettre en avant les valeurs importantes que représentent l'école pour le jeune public qui regarde l'émission.

Questionné sur le sujet, Christophe Beaugrand a évoqué les transformations effectuées dans la Maison des secrets : "Pour cette onzième saison de Secret Story, on a décidé de transformer la maison qui va devenir Le Campus des Secrets. C'est à dire qu'en terme de look, de déco, et tout un tas de mécaniques de jeu, on est dans une maison qui ressemble à une villa de vacances, on plus être dans l'idée d'un campus avec des dortoirs, de la cantine, pleins de choses de cet univers-là. C'est aussi la rentrée des classes pour Secret Story !" Et d'ajouter : "Ce sera très différent !".