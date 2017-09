Secret Story 11 : Découvrez dès à présent les premières images des candidats

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Ce soir à partir de 23H30, le Campus des Secrets ouvre ses portes sur TF1. L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir de nouveaux candidats et des secrets inédits dans la onzième saison de Secret Story. Découvrez d’ores et déjà les premières images…

Les heures passent et les téléspectateurs trépignent déjà d’impatience à l’idée de découvrir les nouveaux candidats de cette onzième saison de Secret Story. Pour l’occasion et afin de faire patienter les fans du programme, MYTF1 vous propose de découvrir les premières images de quelques candidats qui intégreront ce soir le Campus des Secrets. Sur cette vidéo dévoilée ci-dessus, plusieurs silhouettes et parties du corps sont ainsi dévoilées. Pour le moment, seul le profil d’une candidate a été dévoilé. Il s’agit de Tanya, une femme très coquette d’1m73. Dès le début du jeu, elle aura une mission très originale dans le Campus des Secrets. Cette femme d’expérience devra former un faux couple avec un autre candidat. Et pour cela, elle aura le choix entre trois hommes. Une mission exceptionnelle qui devrait plaire aux téléspectateurs. Mais attention, cette quête imposée par La Voix ne sera pas son secret.

Cette nouvelle édition de Secret Story réserve bien des surprises. Et pour cette saison inédite, la Maison des Secret s’est transformée en un véritable Campus. Au programme, une ambiance très colorées et « sportive ». Et de nombreux indices concernant les secrets seront dispersés dans chacune des pièces : des marques au sol, des énigmes dissimulées et des dizaines de lettres peints sur le sol… La supérette fait également son grand retour !

C’est certain, pour cette nouvelle saison présentée par Christophe Beaugrand, la Voix vous réserve un lot de surprises, des énigmes exceptionnelles et beaucoup de rebondissements. Soyez donc au rendez-vous dès 23H30 sur TF1.

Christophe Beaugrand est entré dans le Campus des Secrets !