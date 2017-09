Secret Story 11 : Découvrez les photos d'enfance des Habitants ! Saurez-vous les reconnaître ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis leur entrée dans la Maison des Secrets, les Habitants prennent peu à peu leurs marques. Ils apprennent à se connaître. Et les premières affinités commencent à se dessiner. De même, les fans de l'émission commencent déjà s'attacher à certains d'entre eux, d'autres ont même déjà leurs chouchous. Mais après seulement une semaine d'aventure, les connaissez-vous réellement ?

MYTF1 vous propose donc de vous familiariser encore un peu plus avec les Habitants. Avant d'intégrer la Maison des Secrets, ces derniers nous ont confié leurs photos d'enfance. On vous propse donc de jouer avec nous et de deviner à qui appartiennent ces charmantes petites bouilles. Ils ont aujourd'hui entre 20 et 29 ans (Alain et Tanya qui sont un peu plus vieux que leurs camarades ont égaré leurs photos). Mais à quoi ressemblaient-ils dans leur enfance ? Saurez-vous reconnaître Kamila et ses beaux yeux verts ? Pourrez-vous trouver laquelle de ces jolies têtes blondes est Jordan ?



Mieux, voulez vous savoir à quoi ressemblait Makao enfant ? Difficile, en effet, d'imaginer ce beau gaillard de 2m13 dans un corps de bébé… Et qu'en est-il de Laura, Benoît, Bryan, Charles, Noré, Julie, Barbara, ou encore Charlène ? C'est maintenant à vous de jouer et de trouver qui est qui... Entre photos dossiers et clichés tendres, voici donc une vidéo à voir et à revoir !