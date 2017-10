Secret Story 11 : découvrez les secrets de Benjamin, Shirley et Cassandre, les nouveaux Habitants

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Benjamin, Shirley et Cassandre ont fait leur entrée dans la Maison des secrets ce jeudi soir. Ces trois nouveaux candidats partent avec un avantage considérable sur les Habitants puisqu'ils connaissent déjà les secrets et la personnalité de leurs petits camarades. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Voix leur a confié une mission exceptionnelle : être les gardiens des secrets des autres Habitants. Mais, on le sait, la chasse aux secrets joue un rôle important dans l'émission. C'est pourquoi les trois candidats sont entrés avec un secret personnel. Découvrez-les sans plus attendre ?

- J'ai échappé à une catastrophe naturelle



- Ma vie a failli basculer dans une fête foraine

- J'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques

A qui appartient quel secret ? Il faudra attendre encore quelques temps pour le savoir. Toujours est-il qu'ils viennent s'ajouter à la liste initiale :

- J’ai été garde du corps pour le Président de la République : secret de Makao



- J’ai été élevé parmi les animaux sauvages : secret de Julie



- J’ai sauvé une famille de la noyade : Jordan



- Nous sommes mariés : il s'agit de Noré et Kamila



- Nous sommes en couple : il s'agit de Charlène et Benoît



- J’ai protégé les plus grandes stars Hollywoodiennes : secret de Charles



- J’ai été numéro 1 du top 50 pendant plusieurs semaines : il s'agit de Nony



- Je suis multi millionnaire



- Je pose pour les plus grands magazines de mode à travers le monde : il s'agit de Tanya



- Ma meilleure amie s’est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des Secrets : secret de Laura



- Je suis l’espionne des internautes : il s’agit de Lydia



- Je suis champion d’Europe d’arts martiaux : il s'agit d'Ylies



- Je suis une star de la télévision à l’étranger



- J’ai lié mon destin à un autre Habitant de la Maison : il s'agit de Barbara.

C’est tout, pour le moment !