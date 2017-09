Secret Story 11 : Découvrez le visage de Tanya, la première habitante du Campus !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Secret Story 11 sera diffusée ce 1er septembre. Alors que nous vous avons révélé il y a quelques jours l’identité des premiers candidats de la saison, voici le visage de Tanya. Elle va intégrer le Campus des secrets ce vendredi. Dès ce premier prime, La Voix a réservé une surprise de taille à cette femme de poigne avec un vécu. D'ailleurs, sa force de caractère pourra bien mettre à mal les autres candidats. Tanya est une personne joueuse. Ce n'est donc pas étonnant que la Voix l'ai choisie pour une mission secrète exceptionnelle. Lors de son entrée dans le jeu, cette femme d'expérience qui se définit comme "intemporelle "devra former un faux couple avec un autre candidat. Toutefois, cette mission ne sera pas son secret.



Voici ce que l'on doit savoir d'autre sur Tanya : elle est très séductrice et passe 3h dans la salle de bain le matin. Tanya aime les hommes de 30 ans de moins qu'elle. Elle ne souhaite pas faire le ménage dans la Maison des Secrets. Elle est de signe astrologique balance et mesure 1m73.



Comme chaque année, cette nouvelle édition de Secret Story réserve son lot de surprises et de rebondissements. La Maison des secrets s’est transformée en Campus des secrets. La saison 11 aura donc un côté rentrée des classes, effort récompensé et camaraderie entre habitants. Deuxième nouveauté cette année : Une nouvelle version du Debrief avec Leila Ben Khalifa et Julien Geloën. Ce dernier va remplacer la belge Julie Taton qui ne continue donc pas l’aventure. Gagnant de Secret Story 10, Julien est ravi de passer de l’autre côté et devrait participer à l’émission de manière régulière.

