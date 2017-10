Secret Story 11 – Déçue par Jordan, Barbara flingue son ami

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Comme un petit couple, Barbara et Jordan ont leur routine dans la Maison des Secrets. Depuis qu'ils sont devenus amis, il s'apprécient puis se disputent avant de se réconcilier. Les deux candidats étaient devenus très proches après le départ de Julie. Très très proches même lorsque Barbara a reçu la mission de faire croire à Jordan qu'elle avait des sentiments pour lui. Le Nordiste, qui craquait déjà pour la jolie blonde, était alors aux anges. Mais il est vite redescendu de son nuage lorsqu'il a découvert que sa belle était en fait en mission séduction. Pour prendre sa petite revanche, Jordan a nominé Barbara quand il en a eu l'occasion. Si Barbara affronte le sas cette semaine, c'est donc à cause de son ami. Pourtant, si elle lui en a d'abord voulu, elle a fini par lui pardonner. Réconciliés, les deux amis s'entendaient de nouveau comme larrons en foire depuis quelques jours.



Mais l'heure est de nouveau à la dispute. Lors de la Soirée des Nominés, Jordan a choisi de soutenir Noré, couvrant même le Marseillais d'éloges. Un discours qui n'a pas été du goût de Barbara. Pourtant, si la candidate a fulminé tout du long, elle n'a d'abord rien dit. C'est qu'elle attendait son heure ! Barbara a ensuite profité de son propre discours pour régler ses comptes avec son ami. Selon elle, le garçon aurait dû la soutenir. D'abord, parce que c'est de sa faute si elle se retrouve dans le sas. Et puis parce qu'il lui a toujours affirmé qu'elle était la personne la plus importante pour lui dans la Maison des Secrets. En colère et déçue, la jolie blonde affirme alors que Jordan peut l'oublier, elle ne sera plus jamais là pour lui. Sauf que Jordan n'a pas apprécié de se faire ainsi attaquer et il n'a pas hésité à répliquer qu'il n'avait que faire de l'opinion de la jeune femme et qu'il avait l'habitude qu'elle crache ainsi son venin.



Barbara et Jordan réussiront-ils à se réconcilier ou sont-ils allés trop loin dans leurs paroles ?