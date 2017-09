Secret Story 11 : le départ de Makao fait sombrer Barbara

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Lors du vote des filles mardi dernier, Barbara s'était sentie obligée de voter contre son ami Makao, avec qui elle s'entend très bien depuis le début de l'aventure. En effet, la jolie blonde qui s'est rapprochée récemment des filles ne pouvait voter pour les garçons de leur clan et Bryan était exclu d'office puisque son sort et le sien sont liés... Après avoir agi, elle avait eu de violents remords, et était même allée demander pardon à son ami Makao. Blessé, celui-ci n'avait pas vraiment accepté ses excuses et Barbara était repartie en pleurant.



Un énorme chagrin

Lorsqu'Alain est sorti du Sas, le cœur de Barbara s'est brisé. Si la jeune femme était heureuse de revoir son chouchou, elle n'en était pas moins dévastée par le départ de Makao et a fondu en larmes. Jordan s'est immédiatement précipité pour la consoler mais il était impossible d'empêcher ses larmes de couler. Une séquence poignante, à voir ou à revoir ci-dessus.