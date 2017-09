Secret Story 11 : EN DIRECT de la maison ce lundi 4 septembre

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

16h00 : Charlène et Kamila, complices dans l'adversité

Charlène et Kamila sont toutes les deux dans la même galère : il s'agit pour les deux charmantes jeunes femmes de dissimuler leur secret. Lors du dernier prime, La Voix a donné une mission exceptionnelle sà Noré, Kamila, Benoît et Charlène. Les deux couples doivent se séparer pendant la durée de l'aventure. L'idée c'est que Kamila et Benoît fassent croire aux autres habitants qu'ils ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre.



Mais voilà, Kamila connaît un moment de doute. En effet, elle se pose des questions. Charlène trouve les mots qu'il faut pour la réconforter. Alors que tout portait à croire qu’elles seraient rivales, les deux jeunes femmes sont plus unies que jamais. Elles peuvent assurément compter l'une sur l'autre pour se soutenir. Dans la maison des secrets, les messes basses ne passent pas inaperçues... mais qu'à cela ne tienne. C'est ce que l'on appelle la solidarité féminine !



Découvrez en images, la complicité naissante entre Charlène et Kamila :



14 h 40 : Les retrouvailles de Charlène et Benoit

Un moment très romantique s’est déroulé dans Secret Story 11 ! Charlène et Benoit ont offert aux téléspectateurs le premier bisou de la saison… Tandis qu'ils doivent dissimuler leur relation amoureuse aux autres habitants pour préserver leur secret commun, les deux tourtereaux ont profité d'un moment de répit tandis que les autres candidats étaient endormis. Les deux candidats se sont embrassés à l’abri des regards. Ils se sont également fait de nombreux câlins avant de se susurrer à l’oreille quelques mots doux. Des gestes de bienveillances qui remontent le moral des troupes ! "Tu me manques", confie le jeune homme à la jolie candidate.

De son côté, Charlène doit être rassurée. Il y a quelques jours, la jeune femme avait émis quelques doutes. En effet, elle vit mal la situation et ne supporte pas le fait d’être éloignée de son chéri. Heureusement, la jeune femme peut compter sur le soutien de Benoit qui lui apporte des marques d’affection dès qu’il en a l’occasion… Quel gentleman ce Benoit !

Découvrez en images le bisou des deux candidats :







La saison 11 de Secret Story a démarré ce vendredi 1er septembre. Au cours de cette soirée exceptionnelle, les candidats ont fait leur entrée dans la Maison des secrets. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les quatorze habitants du campus. Alors que les premiers secrets ont été dévoilés, les premières missions ont aussi été données. Et comme les années précédentes, la voix n’a pas fait les choses à moitié.

Clash, amitié, amour, secrets… Tandis que les premières tensions sont parfois palpables entre certains candidats, l’amour est toujours au rendez-vous. Et les couples tentent tant bien que d’évoluer au sein de la Maison des secrets. Si la cohabitation n’est pas toujours évidente, les habitants élaborent les premières stratégies. Des stratégies qui pourraient bien changer le cours du jeu… De son côté, la Voix leur réserve encore des surprises auxquelles ils ne peuvent pas s’attendre. Alors n’oubliez pas, méfiez-vous des apparences.

Revivez les événements de ce week-end :