Secret Story 11 : EN DIRECT de la Maison ce mardi 5 septembre

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La onzième saison de Secret Story a débuté en grand pompe ce vendredi 1er septembre. Alors que les premiers secrets ont été dévoilés, les candidats ont fait leur entrée dans la maison des secrets. Des candidats qui ne passent pas inaperçus. Quelques jours seulement après le début de l’aventure, les premières affinités commencent déjà à se dessiner. Certains habitants se rapprochent même de plus en plus. Les couples, quant à eux, tentent plutôt de s'éloigner pour éviter d'éveiller les soupçons.

Si vous avez raté ce qu’il s’est passé hier, voici un petit récapitulatif. Alors que Tanya a découvert avec qui elle va former un "faux couple", Noré s’est montré jaloux du rapprochement de Kamila avec d’autres candidats. De leurs côtés, Julie et Charles Julie et Charles se sont vite rapprochés, liés par une mission confiée par la Voix lors du lancement de Secret Story 11. Finalement, les deux candidats se sont réconciliés sur l’oreiller… Car comme on dit la nuit porte conseil ! Cette journée du 5 septembre a commencé fort avec Charlène qui doute de Benoît. Découvrez le résumé :

12h20 : Charlène doute-t-elle de Benoît ?

La mission des couples suit son cours... Sauf que Charlène semble vivre particulièrement mal la situation. Rester éloignée de son chéri pour conserver son secret, la plonge dans une profonde déprime. Elle décide d’en parler avec lui et lui reproche notamment de ne pas être aussi démonstratif à son égard que Noré peut l'être avec Kamila. "Toi tu n’es pas jaloux de mecs. J’ai l’impression que tu t’en fou, tu ne montres rien", lui confie la candidate agacée.

Redécouvrez les explications de Charlène et Benoît :





Pour retrouver toutes l'actu des habitants en direct de la Maison des secrets.