Secret Story 11 : EN DIRECT de la Maison ce mercredi 6 septembre

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Depuis le vendredi 1er septembre, de nouveaux Habitants ont fait leur entrée dans la Maison des Secrets. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir le visage des 14 nouveaux Secrétistes et avoir un aperçu de leurs personnalités, hautes-en-couleur. Les premiers secrets ont été dévoilés, les premières missions attribuées, les premières stratégies mises en place.

Chaque jour amène son lot de surprise dans le Campus des Secrets. Déjà, des soupçons se sont sentir et les jalousies commencent à jaillir et les tensions déjà palpables. Voici donc ce qu’il se passe dans la Maison, ce mardi 5 septembre :

14h05 : Barbara veut se venger de Tanya

Tanya et Alain continuent de mener les autres Habitants en bateau dans le cadre de leur mission « faux couple ». Après s’être mutuellement déclarés leur attirance mutuelle pendant la soirée confidence, les deux faux tourtereaux sont passés à la vitesse supérieure lors de la soirée américaine. A tel point que Barbara et Julie commencent à se demander s’ils sont en couple. Barbara voulait marquer son territoire en dessinant un cœur sur le cou d’Alain. Mais Tanya ne l’entend pas de cette manière, elle efface le dessin de Barbara pour poser sa propre marque. La jeune femme voit rouge et va se plaindre à son amie Julie qui lui déclare « on va se venger » ! Les deux Habitantes s’interrogent, ces deux-là sont-ils en couple ? Une chose est sûre, Barbara voit rouge, regardez :