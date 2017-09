Secret Story 11 : EN DIRECT. Suivez l'arrivée des Habitants dans la Maison des Secrets

Par SB | Ecrit pour TF1 |

C'est la rentrée aussi pour Secret Story. La onzième saison début ce vendredi 1er septembre. De nouveaux Habitants vont pénétrer dans la Maison des Secrets qui s'est offert un nouveau look. En 2017, Secret Story opte pour un décor "campus américain", une maison haute en couleur qui va abriter des Secrétistes hauts en couleur également (le nouveau look est à voir dans la vidéo ci-dessus). Christophe Beaugrand, une nouvelle fois aux manettes de l'émission a prévenu : "Les candidats vont entrer dans un vrai Campus. Etre dans Secret Story, ça se mérite ! Il ne faut pas croire que l’on va laisser les candidats se dorer la pilule. Cette année, ça sera un peu l’école de la chasse aux secrets. On va revenir sur les fondamentaux du jeu, avec de l’humeur et de humour. Les secrets seront très forts".

00h21 : Charlène et Benoît se présentent sur le plateau de Secret Story. Eux aussi sont en couple. La Voix est joueuse, elle propose aux couples d'en former un troisième pour les protéger. Deux amants devront jouer les entremetteurs pour que leurs moitiés fassent croire à une idylle naissante.

00h17 : Noré et Kamila, couple marseillais marié depuis trois ans, sont les nouveaux Habitants à se présenter. La Voix les envoie dans la salle de l'Infini.

00h16 : "j'ai sauvé une famille de la noyade" est le nouveau secret dévoilé par la Secret Story.

00h15 : La Voix a déjà une mission à confier à Julie et Charles : elle leur dévoile l'existence d'une pièce secrète, la Tour de Contrôle. Charles devra s'y rendre sans que personne ne s'en rendre compte. Il devra prendre des petites portes secrètes et Julie devra couvrir son absence !





00h10 : Deux nouveaux Habitants font leur apparition : Julie, 20 ans à Paris depuis deux ans. Elle s'assume totalement comme étant une "bobo". Sa stratégie : se rapprocher des garçons. Charles est aussi de Paris. Il est coach sportif et ça se voit : il a un corps de quaterback ! Il se qualifie comme "mâle alpha".

00h04 : La Voix vient de dévoiler l'intitulé de deux secrets : "j'ai été le garde du corps d'un président de la République" et "j'ai été élevé parmi des animaux sauvages".

23h51 : Il est temps de découvrir les deux premiers Habitants de la Maison des Secrets : Tanya se présente comme une "panthère sur sa branche" car elle est très observatrice. Elle peut "susciter la jalousie des filles". Bryan est franco-américain, très extraverti. Il se définit comme un garçon très ambitieux. Et en rentrant dans la Maison, il souhaite impressionné son père.

23h45 : C'est parti pour le premier prime de cette onzième saison. A peine lancée, voilà une première surprise de La Voix : tous les Secrètistes ne pourront pas rentrer dans le Campus des Secrets !

22h37 : Leila Ben Khalifa est déjà en place pour la grande rentrée des classes de Secret Story !







21h : La rentrée des classes de Secret Story 11 commence ce soir à 23h30 sur TF1. MYTF1.fr vous propose de suivre en direct cette rentrée exceptionnelle, avec nous. Au programme : des moments forts, des tweets, des vidéos, des photos et des punchlines. Rendez-vous ici, à partir de 23h30 pour ne rien manquer. Pour l'heure, place aux répétitions :