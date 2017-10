Secret Story 11 – La dispute de trop entre Barbara et Jordan ?

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Barbara et Jordan. La jolie blonde, qui ne supporte plus que son camarade lui balance constamment des piques, s'en plaint à Benjamin. Sauf que le Nordiste entend tout et n'hésite pas à confronter sa camarade. Un clash monumental éclate alors entre eux, le ton montant très vite et très haut.

Depuis quelques semaines, la relation entre Barbara et Jordan ressemble aux montagnes russes. Les deux anciens inséparables passent désormais leur temps à se disputer puis à se réconcilier. Récemment, les disputes deviennent même de plus en plus nombreuses. Peut-être un peu trop nombreuses pour Barbara. La jeune femme commence à réévaluer son amitié avec Jordan. Sa dernière nomination lui a particulièrement ouvert les yeux. Lors de la Soirée des Nominés, mercredi soir, Jordan a dû choisir le nominé qu'il préférerait voir quitter la Maison des Secrets entre Barbara, Kamila et Bryan. Et c'est Barbara qu'il a désignée, sans hésiter. Un choix qui a sonné comme une petite trahison pour la jolie blonde. Alors, depuis son retour du sas, Barbara s'interroge : Jordan est-il vraiment son ami comme il le prétend ?



Si aujourd'hui Barbara ne s'entend plus trop avec Jordan, elle a en revanche trouvé en Benjamin une oreille attentive à qui se confier. Troublée, la jeune femme lui explique donc qu'elle se demande de plus en plus si son amitié avec Jordan est bien réelle. Après tout, un ami est censé être là pour vous quand vous n'êtes pas bien or, quand elle va mal, le Nordiste ne la réconforte absolument pas. Pire, il a tendance à l'enfoncer. Pour Barbara, Jordan n'est peut-être pas l'homme qu'il prétend être. Et si derrière sa bonne humeur se cachait en fait un vrai méchant ? Ou peut-être est-il amoureux d'elle et s'il l'attaque aujourd'hui, c'est parce qu'il est jaloux qu'elle se rapproche de Benjamin ? Barbara est perdue. Le hic, c'est que Jordan, qui espionnait la conversation, a tout entendu. Très énervé, il n'hésite donc pas à confronter sa camarade quand elle revient au salon.

Le ton monte rapidement et les insultes fusent. Ce dernier clash sonnera-t-il bel et bien le glas de l'amitié entre Barbara et Jordan ?